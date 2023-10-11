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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir’de Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a ait kuaföre silahlı saldırı - En Son Haberler

        Ataşehir’de Engin Polat'a ait kuaföre silahlı saldırı

        Ataşehir'de akşam saatlerinde Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a ait kuaför salonuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken işletmede maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 20:09 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:24
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        Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı!
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        İstanbul Ataşehir'dei olay akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 18.30 sıralarında Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırıda bulunuldu. Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu.

        Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosiklet ile gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        BİR GÜN ÖNCE DİLAN POLAT'IN İŞ YERİNE SALDIRI

        Engin Polat’a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat’ ait güzellik merkezine silahlı saldırı olmuş ve işletmede maddi hasar oluşmuştu.

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