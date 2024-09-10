Atatürk Anıtı'na saldıran dayı ile yeğene hapis cezası

Geçtiğimiz 16 Haziran'da meydana gelen olayda; Y.K. ve yeğeni Z.A., Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile vurarak zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sanıkları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların akıl sağlıklarının yerinde olduğu belirlendi. Savcı, sanıkların ‘Alenen Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıkların bayram günü yaptıkları eyleme; “Putlarınızı yıkacağız” ve “Demirden adama neden tapıyorsunuz” şeklinde açıklamalarıyla motive olduklarını belirtti.