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Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Sofuoğlu: "Milli Mücadele, meşruiyetini TBMM'den alıyordu" - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu'nun konuşması- Sempozyumdan görüntüler

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Sofuoğlu: "Milli Mücadele, meşruiyetini TBMM'den alıyordu"- "TBMM, millet egemenliği temeli üzerine kuruldu ve bu anlayışla toplandı. Artık yeni bir anlayış, yeni bir devlet yapısıyla hareket ediliyordu. Milli Mücadele de bu Meclise dayalı olarak veriliyordu" Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, "TBMM, millet egemenliği temeli üzerine kuruldu ve bu anlayışla toplandı. Artık yeni bir anlayış, yeni bir devlet yapısıyla hareket ediliyordu. Milli Mücadele de bu meclise dayalı olarak veriliyordu. Milli Mücadele, meşruiyetini TBMM'den alıyordu." dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğinde düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" Edirne'de başladı.Sempozyumun açılış programında konuşan Prof. Dr. Sofuoğlu, 1908 yılında ilan edilen 2. Meşrutiyet'in Türk demokrasisinin gelişmesine önemli katkı sağladığını söyledi.2. Meşrutiyet'in ilanıyla çok partili dönemle tanışıldığını belirten Sofuoğlu, bu dönemde siyasi, sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar ve atılımlar yaşandığını ifade etti.1. Dünya Savaşı'nın ardından yeni bir kurtuluş mücadelesinin başladığını anlatan Sofuoğlu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Milli Mücadele'nin milli iradenin desteğini almak ve demokrasiyi hakim kılmak için Meclisi toplama çabası gösterdiğini kaydetti.Milli Mücadele liderlerinin Ankara'da tüm olumsuzluklara rağmen TBMM'yi 23 Nisan 1920'de toplamayı başardığını vurgulayan Sofuoğlu, şöyle devam etti:"TBMM, millet egemenliği temeli üzerine kuruldu ve bu anlayışla toplandı. Artık yeni bir anlayış, yeni bir devlet yapısıyla hareket ediliyordu. Milli Mücadele de bu Meclise dayalı olarak veriliyordu. Milli Mücadele, meşruiyetini TBMM'den alıyordu. Bu süreç içinde TBMM'nin öncülüğünde Milli Mücadele kazanılacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol yaşanacaktı. Demokrasi anlamında önemli kazanımlar elde edilmiş oldu. 1923'den bu yana demokrasi anlamında önemli kazanımlar elde edildiğini görüyoruz bu mücadele sayesinde."TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da TBMM'nin Milli Mücadele'nin verildiği dönemde zorlu şartlar altında kurulduğunu söyledi.Açılış programının ardından, katılımcılar fuaye alanında açılan sergiyi gezdi.Yerli ve yabancı akademisyenleri sunum gerçekleştirdikleri sempozyum, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılacağı programın ardından yarın sona erecek.