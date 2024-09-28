Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Atatürk büstüne zarar verdi, tutuklandı | Son dakika haberleri

        Atatürk büstüne zarar verdi, tutuklandı

        Erzurum'da Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 23:35 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk büstüne zarar verdi, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; Palandöken ilçesinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne bir kişinin zarar verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        İsminin Y.E. olduğu belirlenen şahıs Palandöken yolunda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        G.Saray'a Paşa engeli!
        G.Saray'a Paşa engeli!
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu