Atatürk'e hakarette mahkeme kararına itiraz 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kentte, bir lisenin WhatsApp grubunda okulun tarih öğretmeni 23 Nisan’ın önemini anlatan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili videoyu paylaştı.

Zafer Samancı'nın haberine göre F.G. adlı veli ise, "Burası ödev grubu değil mi Mustafa Kemal'in ne işi var burada?" yazarak tepki gösterdi. Tarih öğretmeninin yanıt vermesinin ardından da "Öğretmenlik yapın, beyin yıkamayın" yazdı. Olayla ilgili gözaltına alınan F.G. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. F.G. hakkında Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiğini ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, savcılığın karara itiraz ettiğini açıkladı.