Atatürk'e hakaretten tutuklanan şüpheliden 'ilaçların etkisindeydim' savunması

Adana'daki Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi´ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren Bülent Yılmaz, iddiaya göre, eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etmeye başladı. Bu sırada küfürden rahatsız olan veteriner teknikeri Melek Nida Şahin, küfürleri duymazdan gelerek masasına oturdu. Yılmaz, Şahin´in duvarında asılı Atatürk portresine bakarak hakaret ve küfür etmeye başladı.

"KİMSE HAKARETLERDE BULUNMA CESARETİNDE BULUNMASIN"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Melek Nida Şahin, Bülent Yılmaz´ın önce eşiyle tartıştığını daha sonra ise kendisine küfür ettiğini belirterek, "Kadınlar hakkında genellemeler yapmaya başladı. Kızı yanıma gelerek, `Babam normalde hayvanları çok sever ama biraz sinirli. O yüzden böyle davranıyor´ demesi üzerine ben de olağan şeyler olduğunu söyledim. Bu sırada bana doğru dönerek, `Kadın değil mi, hepsi aynı işte´ diyerek küfür etmeye başladı. Sinirlendim ama duymamazlıktan gelerek masama oturdum. Masamın üzerinde Atatürk portresi vardı. Portreye bakıp daha sonra bana, `Sen Atatükçü müsün?´ ben de `Evet´ dedim. Atatürkle ilgili ileri geri konuşup hakaret ve küfürler etmeye başlayınca uyardım. Daha sonra küfrün dozunu artırdı. Bende kendisine `Burada Atatürk´e hakaret edemezsin´ diye tepki verince `İstediğim yerde istediğim gibi konuşurum´ dedi. Klinikten çıkmasını istedik. Küfürlerini benim şahsıma yöneltmeye başladığında görüntü çekmeye başladım. Görüntü çektiğimi görünce Atatürk´e olan küfürlerine devam etti ve daha sonra beni darbedip daha sonra gitti. Olaydan sonra hastaneye gittim ve darp raporu alıp şikayetçi oldum. Kendisini 'hukuka' teslim ediyorum. Bundan sonra hiç kimse Atatürk´e ve şerefli Türk kadınlarına hakaretlerde bulunma cesaretinde bulunmasın" dedi.