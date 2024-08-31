Atatürk'e ve Türk milletine hakarete tutuklama

Atatürk'e ve Türk milletine hakarete tutuklama

Atatürk'e ve Türk milletine hakarete tutuklama Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 31.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:39 facebook

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