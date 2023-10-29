Atatürk filmi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Fox TV Atatürk filmi saat kaçta ekranlara gelecek? Atatürk filmi nerede çekildi?

Atatürk filmi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Fox TV Atatürk filmi saat kaçta ekranlara gelecek? Atatürk filmi nerede çekildi?

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatılacağı Atatürk filmi için beklenen gün geldi çattı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümde izleyicilerle buluşacak filmin saat kaçta başlayacağı, oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu ve konusuna dair ayrıntıları derledik!

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ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX ekranlarında TV’ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek yapım, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.



Film bu akşam saat 21:00'de yayınlanacak.