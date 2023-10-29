Atatürk filmi ne zaman yayınlanacak? Fox TV Atatürk filmi saat kaçta başlayacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tüm heyecanıyla başladı. Bu özel günde televizyonlarda da birbiriden anlamlı yapımlar yayınlanacak ve bunlardan biri de vatandaşların uzun bir süredir merakla beklediği Atatürk filmi olacak. Başrolünde ünlü oyuncu Aras Bulut İyinemli'nin yer aldığı filmin yayın saati, oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm bilgileri derledik...
Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatılacağı Atatürk filmi için beklenen gün geldi çattı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümde izleyicilerle buluşacak filmin saat kaçta başlayacağı, oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu ve konusuna dair ayrıntıları derledik!
ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX ekranlarında TV’ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek yapım, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Film bu akşam saat 21:00'de yayınlanacak.
ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Hamdi Alkan
Emma Watson
Darko Perić
ATATÜRK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına odaklanıyor. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmde, Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriliyor.