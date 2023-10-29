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        Haberler Gündem Atatürk filmi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Fox TV Atatürk filmi saat kaçta yayınlanacak? Atatürk filmi nerede çekildi?

        Atatürk filmi ne zaman yayınlanacak? Fox TV Atatürk filmi saat kaçta başlayacak?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tüm heyecanıyla başladı. Bu özel günde televizyonlarda da birbiriden anlamlı yapımlar yayınlanacak ve bunlardan biri de vatandaşların uzun bir süredir merakla beklediği Atatürk filmi olacak. Başrolünde ünlü oyuncu Aras Bulut İyinemli'nin yer aldığı filmin yayın saati, oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm bilgileri derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 19:40 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:40
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        Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatılacağı Atatürk filmi için beklenen gün geldi çattı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümde izleyicilerle buluşacak filmin saat kaçta başlayacağı, oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu ve konusuna dair ayrıntıları derledik!

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX ekranlarında TV’ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek yapım, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

        Film bu akşam saat 21:00'de yayınlanacak.

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        ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

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        Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

        Sarp Akkaya - Enver Paşa

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        Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

        Esra Bilgiç - Madam Corinne

        Sahra Şaş - Makbule Atadan

        Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

        Beran Kotan - Ömer Naci

        Hamdi Alkan

        Emma Watson

        Darko Perić

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        ATATÜRK FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına odaklanıyor. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmde, Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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