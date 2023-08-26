Haberler Televizyon Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek, hangi tarihte yayınlanacak? 2023 Atatürk filmi oyuncuları kimler?

Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek? Atatürk filmi oyuncuları kimler? Başrolünü ünlü oyuncu Aras Bulut İyinemli'nin üstlendiği Atatürk filmi için geri sayım başlamış durumda. Uzun bir süredir merakla beklenen filmin ilk fragmanı gün itibariyle yayınlandı. İşte, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi hakkında bilgiler... Habertürk Giriş: 26.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:57 facebook

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Cumhuriyetimizin kurucusu ulıu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bir kesitinin anlatılacağı Atatürk filmi ile ilgili müjdeli açıklama geldi ve filmin ilk fragmanı paylaşıldı. İşte, şimdiden büyük bir heyecanla beklenen Atatürk filmi hakkında detaylar...

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ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin bir parçası olarak Atatürk filminin ilk olarak 29 Ekim 2023 tarihinde "TV özel versiyonu" ile FOX'ta yayımlanması planlanıyor.