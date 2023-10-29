Atatürk filmi oyuncuları kimler? FOX TV Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Atatürk filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı büyük bir coşku ile kutlanırken bu akşam FOX TV'de ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan 'Atatürk' filmi ekranlara gelecek. Fİlmseverlerin gözleri "Atatürk filmi oyuncuları kimler?" sorusuna çevrildi. İşte FOX TV Atatürk filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Mustafa Kemak Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına girdi. Türk milleti olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bu kutlu günde ulu önderimizin hayatının anlatıldığı Atatürk filmi FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Atatürk filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte, konuya ilişkin detaylar...
ATATÜRK FİLMİ KONUSU
Ataürk filmi; Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından, hangi özelliklerinin O'nu bir lider haline getirdiği ve bir milletin umudu olmasına doğru uzanan hikayesini anlatıyor.
ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy