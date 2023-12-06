Atatürk filmini işaret dili çevirisiyle yayınladı

Alternatif Bank, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan Atatürk 1881 – 1919 filmini, işaret diline çevrilmiş formatıyla işitme engellilerin beğenisine sundu.

Banka, CGV Mars Cinema Group iş birliğiyle 3 Aralık’ta, engelli sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla davet edilen işitme engelliler ile ailelerini ağırladı.

Alternatif Bank Marka, İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Levent Ulusoy, “Alternatif Bank olarak hizmetlerimizi herkesin erişebileceği şekilde tasarlamanın ve sunmanın önemine inanarak 5 yıl önce başladığımız ‘Engelsiz Bankacılık’ çalışmalarımızı, ‘hak temelli’ bir yaklaşımla sürdürüyor ve sektörümüzde bir zihniyet değişimine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Bu yaklaşım, zaman içinde ürün ve hizmetlerimizi dönüştürmenin ötesine geçerek Bankamızın temel bir değeri ve kurum kültürümüzün önemli bir bileşeni haline geldi. Bizim için “yılda bir gün farkındalık yaratmak”tan çok daha öte bir anlam taşıyan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Alternatif Bank olarak sahiplendiğimiz önemli bir gün. Biz de bu günün değerinden hareketle, erişilebilirlik alanında çok kıymetli bir mesaj verdiğine inandığımız önemli bir projeye destek verdik. CGV Mars Cinema Group iş birliğinde, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan ve ülke genelinde büyük ilgi gören Atatürk 1881 – 1919 filmini işaret dili çevirisiyle özel bir gösterimde işitme engelli bireylerle buluşturduk. “Kültürel yaşama ve sanata erişim bir insan hakkıdır” bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz bu projenin, sadece sektörümüz açısından değil, tüm büyük kurumlar için erişilebilirliğe katkı sağlama noktasında farkındalık yaratan bir çağrı niteliğinde olduğuna inanıyoruz. Alternatif Bank olarak ‘Engelleri kaldırmak tek Alternatifimiz’ diyerek çalışmaya, daha erişilebilir daha kapsayıcı bir hayata katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.