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Atatürk Havalimanı günlük kalkışta üçüncü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, eylül ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Frankfurt Havalimanı günlük ortalama 646,9 kalkışla ilk sırada yer aldığını, Atatürk Havalimanı'nın günlük ortalama 572,1 kalkışla üçüncü sırada olduğunu bildirdi

09.10.2018 - 10:31 | Güncelleme:  AA

Ocak, Twitter hesabından, eylül ayı 2018 Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) Türkiye verileri hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye’de eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 7,2, kalkan uçak sayısında yüzde 7,3, transit üst geçişlerde yüzde 10,9 artış görüldüğünü, genel artış oranının ise yüzde 4,9 olduğunu aktaran Ocak, "Eylül ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Frankfurt Havalimanı günlük ortalama 646,9 kalkışla ilk sırada yer alırken, İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 572,1 kalkışla üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Funda Ocak, charter uçuşların eylül şampiyonunun yine Antalya Havalimanı olduğuna değinerek, "Bu havalimanımız charter uçuşlarda günlük ortalama 144,7 kalkışla ilk sırada yer aldı. Ayrıca bu havalimanımızda charter uçuşlarda eylül sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artış gerçekleşti. Antalya Havalimanı’nda, eylül ayında charter uçuşlarda ikinci sırada yer alan Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nın 4 katının üzerinde charter uçuş gerçekleşti." değerlendirmesini yaptı.

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