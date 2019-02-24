İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda THY, iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. DHA'da yer alan habere göre İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise hava ulaşımının sorunsuz gerçekleştiği öğrenildi.