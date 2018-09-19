Atatürk Havalimanı Kargo Gümrüğü’nde düzenlenen operasyonda, ‘gemi aksamı’ olarak beyan edilen eşyanın içerisinden 13 bin 300 adet klonlu cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları risk analiz çalışmasında, yurt dışından ‘gemi aksamı’ olarak beyan edilen eşyayı fiziki incelemeye aldı.

KLONLU CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

Kargo eşyaları açıldığında içerisinde, beyan edildiği gibi gemi aksamı yerine, 13 bin 300 adet tuşlu cep telefonu olduğu belirlendi. Kaçak cep telefonlarının İMEİ numaralarının klonlanmış olduğu tespit edildi. Ele geçirilen klonlu kaçak cep telefonlarının gümrüklenmiş değerinin de 4 milyon 237 bin lira olduğu belirlendi.

AKILSIZ CEP TELEFONLARA İLGİ ARTTI

Son dönemlerde, internet sistemi bulunmayan tuşlu cep telefonu kullanımına ilginin arttığı öğrenildi. Vatandaşların bu ilgisini fırsata dönüştürmek isteyen kaçakçıların yurda çok miktarda akılsız cep telefonu sokmaya çalıştığı belirlendi.

KLONLU CEP TELEFONU NEDİR?

Yurt dışından kaçak olarak sokulan cep telefonlarına, daha önceden yasal olarak ithal edilmiş cep telefonlarının İMEİ numaraları kopya ediliyor. Böylece sistem yurtiçi kullanımında bu cep telefonların kaçak olarak algılamıyor ve telefon kapanmadan kullanıma devam ediyor.

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