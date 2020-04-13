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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Hastane inşaatı çalışmalarından görüntüler

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında hummalı çalışmalar sürüyorİSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden hastanenin inşaat alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu 1000 yataklı hastanenin inşaatı çalışmaları devam ediyor.Atatürk Havalimanı yerleşkesinde geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütülüyor.Hafriyat kamyonlarının giriş çıkış hareketliliğinin arttığı inşaat alanında çok sayıda işçi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.- İnşaatın 45 günde tamamlanması hedefleniyorCumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.