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        Haberler Gündem 3. Sayfa Atatürk heykeline saldıranlar dayı yeğen çıktı - Kayseri haberleri | Son dakika haberleri

        Atatürk heykeline saldıranlar dayı yeğen çıktı!

        Kayseri'de, Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 59 yaşındaki Yaşar K. ile yeğeni 31 yaşındaki Zeynep A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:15
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        Atatürk heykeline saldıranlar dayı yeğen çıktı!
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        Kayseri'de olay, dün saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi.

        2 ŞÜPHELİYE MÜDAHALE EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre Yaşar K. (59) ile yeğeni Zeynep A. (31) ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi.

        DAYI YEĞEN GÖZALTINA ALINDI

        Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        "PİŞMAN DEĞİLİZ" DEDİLER

        Yaşar K. ve yeğeni Zeynep A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi.

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