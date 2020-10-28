Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi, İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayınlanacak

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü, kentte salgın tedbirleri dikkate alınarak hazırlanan bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Yarın tebrikat töreni, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Klasik Türk Müziği Topluluğu konseri ve Tarihi Hükümet Konağı'ndaki özel tören, Valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

Hükümet Konağı önündeki kutlamalara değinilen açıklamada 21.00'de başlayacak etkinlikte video haritalama yöntemi kullanılarak bina üzerinde tarihin canlandırılacağı, lazer ışık ve ses gösterisi yapılacağı, bu sırada Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi'nin kendi sesi ile İzmir'den tüm dünyaya duyurulacağı aktarıldı.

Cumhuriyetin sonsuza dek aynı coşkuyla kutlanacağına vurgu yapılan açıklamada, "Hiçbir koşulun, bu coşku ve heyecana engel olmayacağını İzmirli hemşerilerimizin de katılımıyla ifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.