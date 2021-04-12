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Atatürk'ün ceketinin fiyatı yükseldi

Satışa çıkarılan Atatürk'ün güderi ceketine verilen fiyat 55 bin dolara yükseldi

Atatürk'ün ceketinin fiyatı yükseldi
Atatürk'ün ceketi 55 bin dolara çıktı
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HABERTURK.COM

Atatürk'ün ikonik güderi ceketi, www.arthill.com.tr'den çevrim içi olarak satışa çıkarılmıştı. Açılış fiyatı 1 dolar olan, verilen tekliflerle 9 Nisan'da 15 bin dolara yükselen ceketin değeri bugün itibarıyla 55 bin dolar oldu. Açık artırmanın son günü olan 18 Nisan'a kadar en çok fiyat veren kişi veya kurum ceketin sahibi olacak.

Atatürk'ün güderi ceketinin tarihsel yolculuğu da oldukça ilginç anılar barındırıyor; Atatürk, bir gün başyaveri Salih Bozok'un evine yemeğe gidiyor. Yemekten ayrılırken ceketini unutuyor. Salih Bozok da Atatürk'ün rızasını alarak ceketi iade etmiyor ve hatıra olarak saklıyor. Bozok Ailesi'nde 3 kuşak korunan bu çok özel miras, toplumla paylaşılması için müzelerde sergilendi. Ceket, ilk olarak Ankara'daki Atatürk Odası'nda sergilenirken 2011'den günümüze kadar 10 yıl boyunca Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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