6 | 14

Eczanenin devamı için gayretle çalıştığını ifade eden Erdem, "Bazı mesleki sıkıntılardan dolayı 2017'nin son gününde eczanemi kapattım. Bazı antika eşyaları müzayede de değerlendirdim. Geri kalan değerli eşyaları Ankara Eczacı Odasına bağışladım. Eczanemin 100'üncü yılını burada kutlamak istiyorum." diye konuştu.