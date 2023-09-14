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TRAKYA BÖLGESİNDE YAPILIYOR

Günümüzde çok az kişi tarafından bilinen ve tüketilen Hardaliye içeceği, koyu renkli ve olgun üzümlerden elde edilir. Bu alkolsüz içecek, Hardaliye özellike Trakya bölgesine yapılan şifa deposu bir lezzettir.