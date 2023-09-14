Atatürk'ün Milli içeceğimiz olmasını önerdiği şifa deposu lezzet Hardaliye'yi duydunuz mu?
Atatürk'ün Milli içecek önerisi olarak şifa dolu lezzet Hardaliye, içeceği birçok kişi tarafından bilinmiyor. Günümüzde Hardaliye'yi bilen sayısı oldukça az olsa da bu içeceğin tarihi oldukça köklüdür.
TRAKYA BÖLGESİNDE YAPILIYOR
Günümüzde çok az kişi tarafından bilinen ve tüketilen Hardaliye içeceği, koyu renkli ve olgun üzümlerden elde edilir. Bu alkolsüz içecek, Hardaliye özellike Trakya bölgesine yapılan şifa deposu bir lezzettir.
Hardaliye'yi ilk kimin bulduğu tam olarak bilinmesede, Osmanlı zamanında üzüm şırasını koruyan bir yöntem olarak kullanılıyordu.
TESADÜFEN BULUNDU
O dönemlerde üzüm şırasını bozulmadan uzun süre muhafaza etmek için özel fıçılarda hardal tohumları ile birlikte bir araya getiriyorlardı.
Ortaya tesadüfen çıkan bu lezzet, beğeniliyor ve ezilmiş üzümler hardal tohumları ile birlikte muhafaza edilmeye başlayarak "Hardaliye" içeçeği bulunuyor.
MİLLİ İÇECEK OLMASI ÖNERİLİYOR
1930 yılında ise Mustafa Kemal, Kırıklareli'yi ziyaret ettiğinde şehrin yöresel lezzetlerinden birisi olan Hardaliye'yi deniyor ve çok beğeniyor.
Atatürk, Kırıklareli halkına ve dönemin belediye başkanına Hardaliye'nin Milli bir içecek haline getirilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak ne yazık ki günümüzde Kırıklareli'den uzaklaştıkça bu lezzetin bilinirliği de azalıyor.