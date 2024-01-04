Atatürk ve şehitlere hakaret eden eden 2 kardeş tutuklandı

Atatürk ve şehitlere hakaret eden eden 2 kardeş tutuklandı

Atatürk ve şehitlere hakaret eden eden 2 kardeş tutuklandı Osmaniye'de, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden iki kişinin Atatürk ve şehitlere hakaret ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. (21) ve ağabeyi M.Bnin (23) gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şahıslar, sosyal medya paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve şehit polis memuru Fethi Sekine yönelik yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle Kadirli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.