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Yapay zeka ile Atatürk'ün yanında fotoğraf oluşturma, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Bir uygulama yardımı ile yapılabilen söz konusu fotoğrafın nasıl oluşturulacağına dair tüm merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...