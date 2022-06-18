Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasına 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasına 2 gözaltı
ABONE OL

Atatürk'lü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da iki kişiden birinin akşam saatlerinde Trabzonspor flamalarının asılı bulunduğu ipten Atatürklü Türk bayrağını çekip alarak yere attı. Emniyet birimlerinin yaptığı operasyonla konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasına 2 gözaltı
Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasına 2 gözaltı
0:00 / 0:00
AA

Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satan iş yerinin sahibi, bir süredir dükkanın önünde asılı duran Atatürklü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti.

Bayrağın sokakta bir kenara atıldığını gören iş yeri sahibi, bölgedeki kameraların kayıtlarını izledi.

Kayıtlarda, dün akşam dükkanın bulunduğu ara sokaktan geçen iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra Trabzonspor flamalarının da asıldığı ipteki Türk bayrağını çekip alarak yere attığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı yere atanın V.E, yanındakinin ise A.S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Atatürklü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.


Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu
GÜNDEM 3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu
Emniyet müdürlüğü deposunda yangın
GÜNDEM Emniyet müdürlüğü deposunda yangın
Her şiddetli yağış ile birlikte su baskını meydana geliyor
GÜNDEM Her şiddetli yağış ile su baskını meydana geliyor
Hastanede ölü bulunan anestezi teknikeri son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Hastanede ölü bulunan anestezi teknikerine son görev.. ...
İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası olan 109 hükümlü yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da 109 hükümlü yakalandı
Hatay'da feci kaza! Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Kendiliğinden hareket eden lokomotif işçileri ezdi!
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS'ye girenlere simit ve çay ikramı
GÜNDEM Bakan Kasapoğlu'ndan YKS'ye girenlere simit ve çay ...
ELLERİ KIRILSIN! Son dakika haberi: Adana'dan şok görüntüler! Bunu yapan insan olamaz! 70 yaşındaki kadını öldüresiye dövdü!
GÜNDEM Ellerin kırılsın! Bunu yapan insan olamaz!
YANGIN! Son dakika: Foça’da orman yangını başladı
GÜNDEM Foça’da orman yangını başladı
YKS gözetmen ücreti 2022 ne zaman yatacak? YKS görevli öğretmen ücretleri ne kadar ve kaç TL ödenecek?
GÜNDEM YKS gözetmen ücreti ne zaman yatırılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.