Atenas - Boston River düellosu

Atenas ve Boston River, 02 Eylül 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Atenas 3 puanla 15. sırada, Boston River 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atenas, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Boston River, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 746 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atenas kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Boston River sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atenas önceki hafta Boston River mücadelesinde 1-0 kazandı.

Boston River ise Atenas karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atenas, 3 gol attı ve 7 gol yedi.

Boston River, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boston River 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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