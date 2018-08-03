Atenas - CA River Plate karşılaşma önü

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Atenas, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü CA River Plate takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Atenas 1 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken CA River Plate 3 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Atenas, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. CA River Plate, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 393 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atenas kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, CA River Plate sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atenas önceki hafta Boston River mücadelesinde 1-0 kazandı.

CA River Plate, Atenas karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Atenas, 2 gol attı ve 5 gol yedi.

CA River Plate, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. CA River Plate, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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