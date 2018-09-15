Atenas - Cerro maç önü

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Atenas, 16 Eylül 2018 Pazar günü Cerro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. 6 puanlı Atenas 13. sırada bulunuyor, Cerro 8 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Atenas, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cerro, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 751 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atenas kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cerro sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atenas son haftadaki Cerro müsabasında 3-1 kazandı.

Cerro ise Atenas maçında 3-1 yenildi.

Atenas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Atenas, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Cerro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Cerro, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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