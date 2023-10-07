'Ateş Çemberi' tutulması 14 Ekim'de gerçekleşecek! Bir sonraki 2046 yılında

14 Ekim'de gerçekleşecek olan "Ateş çemberi" adlı halkalı Güneş tutulması, bilim insanlarına Güneş'i ve Dünya atmosferini daha yakından inceleme fırsatı sunacak.

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"ATEŞ ÇEMBERİ" HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Her yıl belirli tarihlerde Güneş tutulması gerçekleşse de "Ateş halkası" ya da "Ateş çemberi" adı verilen Güneş tutulması nadir görülür. Sebebi ise belirli uydu dinamiğinin her zaman denk gelmiyor olmasıdır.

Halkalı Güneş tutulması, Dünya'nın uydusu Ay'a en uzak noktada Güneş'e de daha yakın olan konumda gerçekleşir. Güneş ile Dünya arasına giren Ay, ateşten bir halka gibi gözükür.