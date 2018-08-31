Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahada görev yaptığı ve terörle mücadele operasyonlarının sürdüğü bölgelerde uluslar arası konjonktürden kaynaklı sıkıntılar olsa da önemli gelişmeler ve ilerlemeler kaydediliyor. Güvenlik birimleri yetkililerinden ve sahadan alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK’nın yurt içinden kazınması ve sınır ötesinde baskılanmasına yönelik çalışmalar var. Yurt içinde etkinliğini önemli ölçüde kaybeden, doğu ve güneydoğu sınır hattından temizlenen terör örgütü PKK’nın Karadeniz ve Amanoslar’da etkinlik sürdürme çabalarına da ağır darbeler indiriliyor. Suriye’deki durum nedeniyle güçlerini ve dikkatini oraya çevirmiş olan terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye sızma girişimleri de büyük ölçüde engellenmiş durumda. Kış aylarına girmeden önceden süpürme harekatının önemli ölçüde sonuç vereceği belirtiliyor. Terör örgütünün Irak tarafındaki sınır ötesi kamplarına aralıksız hava operasyonları yapıldığı gibi sınırdan sızmaya çalışanlar da anlık operasyonlarla imha ediliyor.

Her çeşit terör örgütüyle mücadelede Suriye sahası da önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda Münbiç ve İdlib’deki duruma ilişkin son durumun fotoğrafını çekmekte fayda var:

İDLİB’DE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib’de çatışmasızlık memorandumu ve Astana süreci kapsamında 12 gözlem noktası oluşturmuş durumda. Buradaki yaşayan 3.5-4 milyon sivilin arasında çok farklı terör örgütlerine mensup 80-100 bin kadar radikal cihatçı terörist bulunuyor. Bunların tasfiyesi kadar, Esad rejiminin hakimiyet alanını genişletmeye yönelik operasyonel çabaları da dikkat çekiyor. Türkiye’nin yanı sıra, garantör ülkelerden Rusya 10, İran ise 6 gözlem ve kontrol noktasında bölgede varlığını sürdürüyor. Ayrıca başta ABD ve müttefiklerinin bölgeye tahkimatı dikkat çekiyor. Türkiye İdlib’e yönelik bir operasyonun yoğun sivil ölümüne ve yeni göç dalgasına yol açabileceğini belirterek, Rusya üzerinden rejimi operasyona girişmemesi, sivil katliamına yol açabilecek saldırılarından vazgeçmesi konusunda baskılıyor. Rusya ile Türkiye arasında yoğun müzakereler yürütülüyor çünkü bu zor coğrafyada cihatçı gruplar sivillerin arasına karışmış durumda ve ayırt edilmeleri, ayrıştırılmaları çok zor. Bir yandan da bölgedeki Türk askerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınıyor. Özetle, birlikler çatışma durumuna, teyakkuza geçirilmekle birlikte, diplomasinin tüm araçları, mekanizmaları sonuna kadar işletiliyor. Kaynaklar, bölgede DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle en etkili, kararlı ve samimi mücadele veren ülkenin Türkiye olduğunu vurguluyor.

MÜNBİÇ’TE ABD AĞIRDAN ALIYOR

Türkiye’nin ABD ile vardığı Münbiç’in PKK/YPG’lilerden arındırılması ve Fırat’ın doğusuna çekilmelerinin sağlanmasına yönelik mutabakat masada dururken, ABD’lilerin ağır davranması nedeniyle süreç yavaş ilerliyor. TSK, rutin devriye görevlerini başarıyla yapmasına rağmen, ABD’liler, sahayı ve gelebilecek tehditleri bilmedikleri gerekçesiyle ikinci, üçüncü aşamaya henüz geçmeyi kabul etmedi. ABD tarafı, “Münbiç’in içini bilmiyoruz, sahayı tanımıyoruz. Askerlerimizi tehlikeye atamayız. Meskun mahalle ilgili eğitim vermemiz gerekiyor” diyerek süreci ağırdan alıyor. Türkiye ise üzerinde mutabakata varılan takvim doğrultusunda bir an önce Münbiç’teki PKK/YPG’lilerin işaretlenerek, ağır silahlarını bırakıp Fırat’ın doğusuna çekilmelerini istiyor. Münbiç’te yerel güvenlik hala PKK/YPG’lilerin kontrolünde. Terörist unsurlar çıkıp, Türkiye ve ABD kontrolü sağladıktan sonra Münbiç, yerel güçlerden oluşacak güvenliğe teslim edecek. Daha sonra sıra Fırat’ın doğusuna gelecek…

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