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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu? 20 Ekim 2023 ATV Ateş Kuşları 28. yeni bölüm ne zaman?

        Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu? 20 Ekim 2023 ATV Ateş Kuşları 28. yeni bölüm ne zaman?

        Her hafta cuma akşamı ATV'de izleyici karşısına çıkan Ateş Kuşları'nı akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Milli yas kararının ardından bazı dizilerin ekranlara gelmemesi nedeniyle "Bu akşam Ateş Kuşları yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruları gündem oldu. İşte 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları 28. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:09
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        Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı Ateş Kuşları ikinci sezonu ile ekranlara geliyor. Televizyon izleyicileri dizinin yeni bölümü için geri sayıma başlamışken; "Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu?" sorusu araması sıklaştı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Ateş Kuşları dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer alıyor. Ancak Ateş Kuşları yeni bölümünün milli yas sebebiyle yayınlanmama ihtimali bulunuyor.

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        ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin 28. yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer alıyor. Ancak yayınlanmaması durumunda Ateş Kuşları yeni bölümün 27 Ekim Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

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        20 EKİM 2023 ATV YAYIN AKIŞI

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Ateş Kuşları

        00:20 Kardeşlerim

        5

        ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kara hayata tutunabilecek mi?

        Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı?

        Altı köksüz yeniden bir arada!

        Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşır. Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?

        Bir yanında Hüma, öbür yanında savcı Sare

        Zıpkın'ın, Sare'ye sarılmaları ama bir yandan da Hüma'nın peşinden koşması soru işaretleri yaratır. Zıpkın bir an önce kararını vermelidir çünkü sevgiye ihanet sokak çocuğu raconuna aykırıdır!

        "Ben hak etmediğimi seviyorum!"

        Gülayşe'nin bir başkasıyla nikahlı görmek Barbar'ı gerçeklerle yüzleştirir. Bu durum sabrını zorlarken bir türlü söz geçiremediği kalbini de alır, Nizam amcasıyla dertleşmeye gider. Ancak Gülayşe'nin Çatal ile hesaplaşmasına engel olmasıyla Barbar'ın sabır taşı çatlar. Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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