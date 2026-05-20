        Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru (Skyfire) oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

        Ateş Yağmuru filmi konusu ve oyuncuları: Ateş Yağmuru filmi ne zaman çekildi?

        Ateş Yağmuru (Skyfire) bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Volkanik patlama sonrası hayatta kalma mücadelesini konu alan yapım, 2019 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru (Skyfire) oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ateş Yağmuru filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 18:23 Güncelleme:
        Ateş Yağmuru filmi konusu

        Ateş Yağmuru filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu Sidney King'in kaleme aldığı film, Simon West tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Başrollerinde Bee Rogers, Alive Rietveld yer aldığı film, Çin sinemasının yüksek bütçeli felaket filmleri arasında gösteriliyor. Ateş Yağmuru filminin çekimlerinin önemli bölümü Malezya’da gerçekleştirildi. Yapım, görsel efektleri ve volkan sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru (Skyfire) oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

        ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır.

        Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.

        ATEŞ YAĞMURU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Wentao Li rolünde Wang Xueqi

        Hannah Quinlivan, Meng Li rolünde.

        Shawn Dou, Zhengnan Xiao rolünde

        Jason Isaacs, Jack Harris rolünde.

        Beeland Rogers, Genç Meng Li rolünde.

        ATEŞ YAĞMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Ateş Yağmuru filminin çekimlerinin önemli bölümü Malezya ve Çin'de gerçekleştirildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
