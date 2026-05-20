Ateş Yağmuru filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu Sidney King'in kaleme aldığı film, Simon West tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Başrollerinde Bee Rogers, Alive Rietveld yer aldığı film, Çin sinemasının yüksek bütçeli felaket filmleri arasında gösteriliyor. Ateş Yağmuru filminin çekimlerinin önemli bölümü Malezya’da gerçekleştirildi. Yapım, görsel efektleri ve volkan sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru (Skyfire) oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır.

Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Wentao Li rolünde Wang Xueqi

Hannah Quinlivan, Meng Li rolünde.

Shawn Dou, Zhengnan Xiao rolünde

Jason Isaacs, Jack Harris rolünde.

Beeland Rogers, Genç Meng Li rolünde.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ateş Yağmuru filminin çekimlerinin önemli bölümü Malezya ve Çin'de gerçekleştirildi.