Ateşle oyunun sonu kötü bitti
Kırklareli'nde ateşle oynayan çocuk evi yaktı. Yangın söndürüldü ama ev kullanılmaz hale geldi
Lüleburgaz ilçesi Özeler Mahallesi'nde bulunan bir evde küçük çocuğun ateşle oynadığı sırada çekyat alev aldı. Kısa sürede alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Evde bulunanlar tedbir için Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
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