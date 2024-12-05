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        Haberler Spor Futbol İspanya Athletic Bilbao: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Athletic Bilbao: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu. 68. dakikada Kylian Mbappe ile penaltı atışından yararlanamayan eflatun-beyazlılar, 33 puanda kaldı ve 3 maç sonra yenilgi yaşadı. Berenguer ve Guruzeta'nın golleriyle kazanan Athletic Bilbao, puanını 29 puana yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 09:38 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:54
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        Mbappe penaltı kaçırdı, R.Madrid yıkıldı!
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        İspanya La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi. San Mames Barria'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Athletic Bilbao oldu.

        Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Berenguer, 80. dakikada ise Guruzeta kaydetti. Real Madrid'in tek golü 78. dakikada Bellingham'dan geldi.

        MBAPPE'NİN KABUSU SÜRÜYOR!

        Real Madrid'de sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen Mbappe, 68. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Eflatun-beyazlılar, Arda Güler, maça yedek kulübesinde başlarken, 88. dakikada Lucas Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu.

        Real Madrid, ligde 3 maç sonra mağlup oldu. Bilbao ise galibiyet serisi 3 maça çıkardı.

        Bu sonucun ardından 33 puanda kalan ve 1 maçı eksik olan Real Madrid, haftayı Barcelona'nın 4 puan gerisinde kapattı. Bilbao ise 29 puana yükseldi.

        Ligin bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, Villarreal ile karşılaşacak. Real Madrid ise Girona deplasmanına gidecek.

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