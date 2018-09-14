Athletic Bilbao - Real Madrid sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig maçında Athletic Bilbao ile Real Madrid, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 4 puanlı Athletic Bilbao 6. sırada bulunuyor, Real Madrid 9 puana sahip ve 2. sırada. Athletic Bilbao, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Real Madrid, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 126. İddaa'da Athletic Bilbao kazanır 4.50, berabere biter 3.75, Real Madrid kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Athletic Bilbao son haftadaki Leganes müsabasında 2-0 kazandı.

Real Madrid ise Eibar maçında 1-2 kazandı.

Athletic Bilbao, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Athletic Bilbao, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Real Madrid, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Real Madrid, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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