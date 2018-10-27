Athletic Bilbao - Valencia maçı istatistikleri

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Athletic Bilbao, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Valencia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:15. 9 puanlı Athletic Bilbao 17. sırada bulunuyor, Valencia 10 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Athletic Bilbao, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Valencia, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 118 kodlu maçı oynayanlar; Athletic Bilbao galibiyet oranı 2.25, beraberlik oranı 3.10, Valencia galibiyet oranı 2.35. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Athletic Bilbao son haftadaki Leganes müsabasında 2-0 kazandı.

Valencia ise Sevilla karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Athletic Bilbao, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Athletic Bilbao, kendi sahasında 6 gol attı, 10 gol yedi.

Valencia, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valencia 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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