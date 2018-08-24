Athlone Town - Cobh Ramblers maçı istatistikleri

İrlanda 1.Lig maçında Athlone Town ile Cobh Ramblers, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Athlone Town 5 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Cobh Ramblers 25 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Athlone Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Cobh Ramblers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 220 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Athlone Town kazanırsa 6.50, beraberlik çıkarsa 4.50, Cobh Ramblers sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Athlone Town önceki hafta Finn Harps mücadelesinde 1-3 yenildi.

Cobh Ramblers ise Univ College Dublin maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Athlone Town, 10 gol attı ve 27 gol yedi.

Cobh Ramblers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Cobh Ramblers, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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