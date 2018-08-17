Athlone Town - Finn Harps sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Athlone Town, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Finn Harps takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Athlone Town 5 puanla 10. sırada, Finn Harps 44 puanla 2. sırada bulunuyor. Athlone Town son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Finn Harps son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 225 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Athlone Town kazanırsa 12.50, beraberlik çıkarsa 6.25, Finn Harps sahadan galip ayrılırsa 1.05 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Athlone Town son hafta oynanan Longford Town maçında 3-0 yenildi.

Finn Harps ise Wexford Youths karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Athlone Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Athlone Town, kendi sahasında 9 gol attı, 24 gol yedi.

Finn Harps ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Finn Harps, 14 gol atarken 9 gol yedi.

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