Beşiktaş ve Atiba Hutchinson arasındaki görüşmeler mutlu son ile bitirken Kanadalı oyuncunun kazanacağı ücret de belli oldu... Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre siyah-beyazlılar ile 1+1 senelik yeni sözleşme imzalayan Atiba'nın yıllık ücretinin 825 bin Euro olduğu ve bu paranın da 10 eşit taksitte ödeneceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın; 35 yaşındaki orta sahaya, ayrıca 10 maç oynaması halinde 100 bin Euro, 20 maça oynaması halinde 250 bin Euro, 30 maç oynaması halinde ise 500 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

Son olarak Atiba eğer Beşiktaş'ın bir sezon boyunca oynayacağı maçların yüzde 50'sinde fazlasında forma giyerse 250 bin Euro'nun daha sahibi olacak. Kanadalı yıldız son olarak Kartal'dan yıllık 1 milyon Euro kazanıyordu.

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