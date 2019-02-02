Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman yaptığı açıklamada, kış mevsimi olmasına rağmen güneşli havanın etkili olduğu Mersin'de turnuvayı düzenlediklerini söyledi.
İyi bir kupa süreci geçirdiklerini aktaran Arman, "4 gün süren kupamızda, milli takım barajları geçildi. 9 sporcumuz, yeni Türkiye rekoru kırdı. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Atıcılık sporu her geçen gün yeni yetenekler ortaya çıkartılmasıyla daha da sevilir duruma geldi." dedi.
ERKEKLER
Kupada, "Büyük erkekler tabanca ferdi müsabakası" birincisi Yusuf Dikeç olurken, sporcu 242,1 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Kategoride takım birinciliğini de Ankara Jandarma Gücü elde etti.
Habip Yeşilöz, "Genç erkekler tabanca ferdi müsabakada" zirveye çıkarken, takım dalında da Ankara Gençlik Hizmetleri birinci oldu.
"Yıldız erkekler ferdi tabanca" dalında Abdulkadir Kılıç, takımda da Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü ilk sırayı aldı.
"Minik erkekler ferdi tabanca" dalında da birinciliği Durdu Ahmet Konuş elde etti.
"Büyük Erkekler ferdi tüfek" dalında birinciliği Ömer Akgün alırken, takımda da Ankara Jandarma Gücü şampiyon oldu. Bu ekip, aynı zamanda 1841,0 puanla Türkiye rekorunu kırdı.
"Genç erkekler ferdi tüfek" dalında Enes Buğra Yayla, takımda da Akdeniz Atıcılık Spor Kulübü birinci olurken, "Yıldız erkekler ferdi tüfek"te Furkan Esat Özdin birinci oldu. Bu dalda, takım halinde şampiyonluğu da Sakarya Özel Sakarya Atıcılık Kulübü kazandı.
"Minik erkekler ferdi tüfek"te birinci olan Ahmet Muhammed Tekdal da 311,3 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
KADINLAR
"Büyük bayanlar ferdi tabanca" dalında Canan Türkoğlu, takım halinde ise yeni Türkiye rekorunu kıran İstanbul Yenidoğdu Spor Kulübü ilk sırayı aldı.
"Genç bayanlar ferdi tabanca"da ise birinciliği Şevvel İlayda Tarhan, takımda da Ankara Gazi Gücü kazandı. Ankara ekibi, bu kategoride Türkiye rekorunu da kırdı.
"Yıldız bayanlar ferdi tabanca" dalında birinciliği İlayda Demir, takımda da Kayseri Erciyes Havalı Silahlar Kulübü kazandı.
"Minik bayanlar ferdi tabanca"da ise Bilgi Sena Yılmaz ilk sırada yer alırken, 280 puanla da Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bu dalda, Kayseri Erciyes Havalı Silahlar Kulübü Derneği de hem takımda birinci oldu hem de 799 puanla Türkiye rekoruna yenisini ekledi.
"Büyük bayanlar ferdi tüfek" dalında Seyedeh Roya Sobhkhız, "Genç bayanlar ferdi tüfek"te de Ayça Okurer birinci oldu. Okurer, 245,4 puanla yeni Türkiye rekorunu kazandırdı. Bu dalda takım halinde şampiyon olan Eskişehir Gençlik'te 1811,5 puanla yeni rekorlara bir yenisini ekledi.
"Yıldız bayanlar ferdi tüfek"te ise Beyza Domaç, takımda da Gümüşhane Gençlik Spor birinci oldu.
Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Arman ve Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.