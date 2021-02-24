Atık araç lastikleri sokaktaki

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışma başlatan Genç Kızılay gönüllüleri, atık araç lastiklerini değerlendirmek istedi.

"Canımız sokakta" sloganı ile soğuk kış günlerinde kedileri sıcak bir yuvaya kavuşturmak isteyen gençler, oluşturdukları atölyede atık araç lastiklerini barınağa dönüştürmeye başladı.

Boyadıkları lastiklerin üzerini kapatan, zeminine minder ve battaniye seren gençler tamamladıkları yuvaları kentin belirli noktalarına bıraktı.

Bununla da yetinmeyen gönüllü gençler hayırseverlerin bağışladığı mama ile sokak hayvanlarını besliyor.

- "Lastikleri konforlu yuvalara dönüştürüyoruz"

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllüler ile büyük özveriyle çalışarak hayvanları yuvaya kavuşturduklarını söyledi.

Gönüllülerin sanayide kullanılmayan atık durumdaki lastikleri toplayıp, atölyeye getirdiğini ifade eden Boskurt, "Kış aylarında havanın soğuk olması ve salgın sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi. Atölyemizde bu lastikleri kedilerimiz için konforlu yuvalara dönüştürüyoruz." dedi.

Bozkurt, toplanan lastiklerin tamamen geri dönüşüm malzemesi olduğuna işaret ederek, hazırlanan yuvaları şehrin belirli yerlerine koymaya başladıklarını aktardı.

"25 yuvamız şimdi hazır. İlerleyen süreçte yuvaların sayısını artıracağız." diyen Bozkurt, daha önce beslenmesine katkı sundukları kedileri sıcak bir yuvaya da kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

- "Çöp diye atılan malzemeler hayvanlara sıcak yuva oldu"

Gönüllülerden Eren Kılagöz, üniversitede okuduğunu, boş vakitlerini bu tür iyilik hareketleri için değerlendirdiğini belirtti.

"Çöp diye atılan malzemeler hayvanlara sıcak yuva oldu. Böyle anlamlı bir projede yer aldığım için mutluyum." ifadelerini kullanan Kılagöz, kış aylarında zor durumda olan hayvanların konforlu yuvalarında rahat yaşamalarını umduklarını dile getirdi.

Hayvansever Duygu Çelik de mahalledeki sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Kızılay gönüllülerinden hep destek gördüğünü anlatan Çelik, "Sağ olsunlar hayvanlarıma ve bana destek olmak için mama ve yuva getirmişler. Normalde işe yaramayacak lastikleri yuvaya dönüştürmüşler, çok güzel olmuş. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.