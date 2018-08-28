Atık kağıt
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Atık kağıtla ayda 13 bin ağacın kesilmesi önleniyor

Konya'da, Selçuklu Belediyesinin yürüttüğü proje ile ayda 800 ton atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 13 bin 600 ağacın kesilmesi önleniyor

28.08.2018 - 13:13 | Güncelleme: AA

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı açıklamada, belediyenin temizlik ve geri dönüşüm projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Çevre Beratı" ile ödüllendirildiğini anımsattı.

Yürütülen geri dönüşüm projeleriyle doğanın korunduğunu ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlandığını vurgulayan Pekyatırmacı, ilçede geri dönüşüm konteynerleri, iç mekan kutuları ve geri dönüşüm poşetleri ile atıkların toplandığını anlattı.

Pekyatırmacı, belediye hizmet binasının bahçesi ve Akıncılar Parkı'ndaki atık getirme merkezinde atık bitkisel yağ, pil, küçük elektronik eşya, plastik, cam ve metallerin toplandığını aktardı.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi, bu doğrultuda da kamu kurumları, okullar, alışveriş merkezleri ve konutlardan çıkan ambalaj atıklarını haftalık programlar çerçevesinde topluyor ve ham madde olarak yeniden ekonomiye kazandırıyor." diye konuştu.

6 YILDA 863 BİN AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTULDU

Pekyatırmacı, Türkiye'nin en büyük 16'ncı ilçesinde hizmet verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Selçuklu Kaynağından Ayırma Projesi (SELKAP) ile konutlardan ambalaj atığı toplama hizmeti yapıyoruz. 2010'dan beri okul, kurumlar ve muhtarlık ofislerinden atık pil kutuları dağıtarak, 20 bin 326 kilogram atık pil topladık. Selçuklu'da yaklaşık 6 yılda 50 bin 815 ton kağıt toplanarak, 863 bin 855 ağacın kesilmesi önlenmiştir. 1 ton kağıt 17 ağacın kesilmesini engelliyor. Ayda geri dönüşüme kazandırılan 800 ton kağıt, ortalama 13 bin 600 ağacın kesilmesini engelliyor. Yaklaşık 100'e yakın personel, 15 mobil araçla büro ve iş yerlerinden atık kağıtları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz."

İlçe genelinde geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması için belirli aralıklarla eğitimler verdiklerini dile getiren Pekyatırmacı, yaklaşık 400 bin konutta "kapıda yüz yüze eğitim" verdiklerini, çevre bilinci, geri dönüşüm ve atıkların kazanımı için sahada çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Pekyatırmacı, geri dönüşüm sistemi sayesinde yılda 8 bin ton ambalaj atığının ekonomiye kazandırıldığını sözlerine ekledi.

 

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