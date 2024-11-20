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        Haberler Gündem Güncel Atık kağıtlar sepet ve takıya dönüşüyor | Son dakika haberleri

        Kadınlar atık kağıtları sepet ve takıya dönüştürüyor

        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen kağıt takı ve sepet örme kursuna katılan kadınlar, kağıttan sepetler ve takılar yaparak ev ekonomilerine katkı sunuyorlar

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:46
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        Atık kağıtlar sepet ve takıya dönüşüyor
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        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde düzenlediği kağıt takı kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

        Sıraevler Belde Evi'ndeki kursa katılan kadınlar kağıtlardan çeşitli takı, aksesuar yapımı ve sepet örmeyi öğreniyor.

        Kağıt takı ve sepet örme kursuna katılan kadınlar, farklı teknikleri öğrenmenin yanında kendi takılarını kendileri yapıyor.

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        #tepebaşı belediyesi belde evleri
        #kağıt takı
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