Atık kağıtlar sepet ve takıya dönüşüyor

Kadınlar atık kağıtları sepet ve takıya dönüştürüyor
Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen kağıt takı ve sepet örme kursuna katılan kadınlar, kağıttan sepetler ve takılar yaparak ev ekonomilerine katkı sunuyorlar
Giriş: 20.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:46
Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde düzenlediği kağıt takı kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
Sıraevler Belde Evi'ndeki kursa katılan kadınlar kağıtlardan çeşitli takı, aksesuar yapımı ve sepet örmeyi öğreniyor.
Kağıt takı ve sepet örme kursuna katılan kadınlar, farklı teknikleri öğrenmenin yanında kendi takılarını kendileri yapıyor.
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