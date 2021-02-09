Atık malzemelere sanatıyla değer katıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Atık malzemelere sanatıyla değer katıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini risk grubunda olduğu için evinde geçiren ressam Hasan Canbaz, atık malzemeleri üzerlerine çizdiği kara kalem resimlerle sanata dönüştürüyor.

Atık malzemelere sanatıyla değer katıyor
AA

Yaklaşık 25 yıldır yaptığı karikatür ve kara kalem çalışmalarıyla Türkiye ve dünyada çeşitli ödüller alan 41 yaşındaki Canbaz, salgından önce kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 yıla yakın hastanede tedavi gördü.

Kovid-19 sürecinde risk grubunda olduğu için Düzce'de yalnız yaşadığı evden dışarı çıkmadan sanatını sürdüren Canbaz, atık çay, şeker, yumurta ve ilaç kutuları ile tahta parçalarının üzerine sevdiği sanatçıların resmini çizmeye başladı.

Kara kalem ve boyalarla yaptığı resimleri sosyal medyada paylaşan Canbaz'ın çizimleri beğeni topladı. Canbaz, salgın sürecinde yaptığı yaklaşık 1500 eseri isteyenlere hediye ediyor.

- "Çöpe gidecek her şey bir resme dönüşüyor"

Hasan Canbaz, AA muhabirine, çalışmalarıyla yıllardır elinden geldiği ölçüde sanata ve sanatçıya değer katmaya çalıştığını anlattı.

Türkiye'nin birçok yerinde sergi açtığını dile getiren Canbaz, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda ödül aldığını kaydetti.Geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı nedeniyle salgın döneminde evinde olduğunu aktaran Canbaz, "Gözüme marketten aldığımız çay, sağlığım için kullandığım ilaç ve karton atıkları çarptı. Bunların üzerine resim çizmeye başladım. Amacım atık malzemeleri sanatla değerli bir hale getirmekti. Eserlerde değerli sanatçılarımıza yer verdim. Büyük ilgi çekiyor, uluslararası ödüller alıyorum." diye konuştu.

Canbaz, çevresinden ve sanat camiasından olumlu tepkiler aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlginç ve değişik bir sanat akımı oluştu. Portre sanatına farklı bir nüans vermiş oldum. Bu alanda görülmemde, sosyal medyanın çok büyük etkisi oldu. Dünyanın birçok yerinden davet alıyorum fakat salgından ötürü çıkamıyorum. Atık malzeme olan her şey benim için bir sanat. Bu, ilaç kutusu, çay kutusu, yumurta kabı olabiliyor. Özellikle büyük beyaz eşya kartonları devasa sanat eseri oluyor. Bunları çevremde isteyenlere hediye ediyorum."

Tüm atık malzemelerin sanata dönüştürülebileceğini söyleyen Canbaz, "Bunu sanata değer veren, amatör veya profesyonel şekilde uğraşan meslektaşlarıma tavsiye ederim. Bu şekilde doğaya saygımızı göstermiş oluruz. Çöp olarak gidecek atıklar, sanat eseri olarak evimizde kalıyor. Bir farkındalık yaratmak istedim ve amacıma da ulaştım." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - III
KÜLTÜR-SANATÖlümsüz aşıkların sahil turu
Müzik öğretmeninden iki şarkı
KÜLTÜR-SANATMüzik öğretmeninden iki şarkı
Erdal Beşikçioğlu: O anların tekrarı yok - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATSavaş dönemlerinde de böyleydi
Kültürel ve doğal miraslarımız XXII (İshak Paşa Sarayı)
KÜLTÜR-SANATYapımı 99 yıl sürdü
'Cüceler ve Ayakkabıcı' İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda
KÜLTÜR-SANATİş Sanat'ta tiyatro şenliği
Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - II
KÜLTÜR-SANAT'Jaws'tan bir yıl önce çekildi
Müzeyyen Senar ile Cem Karaca anılıyor
KÜLTÜR-SANATVefatlarının yıl dönümünde anılıyor
Barış Manço Vapuru'nda '2023'ün provası yapıldı
KÜLTÜR-SANAT'2023'ün provası yapıldı
Kültürel ve doğal miraslarımız XXI(Hekatomnos Anıt Mezarı)
KÜLTÜR-SANATKaçırılanlar geri getirildi
Yeşilçam'dan nostaljik esintiler - I
KÜLTÜR-SANAT'Bir film yeter'