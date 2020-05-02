AA

Bitlis'te bir grup gönüllü, belediyenin atık malzemelerini değerlendirerek "can dostlar" için pati konutları yapıyor.

Güroymak ilçesinde yaşayan ve aralarında memur, öğretmen, esnaf ve sporcuların bulunduğu hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sosyal hayattaki hareketliliğin azaldığı ilçede barınma ve beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için çalışma yürütüyor.

Boş zamanlarında sosyal mesafe kuralına uyarak belediyeye ait ambarda bir araya gelen gönüllüler, atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürüyor.

Farklı boyutlarda özenle yaptıkları kulübeleri boyayarak süsleyen hayvanseverler, mesire alanları ve belediyenin hayvan barınağına bırakıyor.

İlçedeki kurumlar ve esnaftan yardım alan hayvanseverler, kulübelerin bulunduğu alanlara yiyecek ve mama da bırakarak sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor.

- "Hem sokak hayvanlarını besliyoruz hem de yuva yapıyoruz"

Gönüllülerden Fahriye Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla gönüllü olarak bir araya gelerek sokak hayvanları için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Salgın nedeniyle insanların evde kalmayı tercih ettiğini, bu yüzden sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk yaşadığını belirten Levent, şöyle konuştu:

"Gönüllü arkadaşlarımızla belediyemizin destekleriyle hem sokak hayvanlarını besliyoruz hem de yuva yapıyoruz. Kaymakamlık ve belediye her zaman bize gereken destekleri sağlıyor. Arkadaşlarımızla kendimizi izole ederek dışarı çıkıp hayvanları besliyoruz."

Gönüllülerden Yahya Kaçmaz da sokak hayvanları için kulübe yaptıklarını ifade ederek, "Bu zor günlerde herkes evinde, bu nedenle hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Biz de belediyenin atık malzemelerini kullanarak hayvanlarımıza kulübe yapıyoruz. Ayrıca onları besleyip sahip çıkıyoruz. Herkes çevresindeki hayvanlara sahip çıkabilir. En azından kapılarının önüne bir kap yemek bıraktıklarında onlar da aç kalmamış olur." diye konuştu.