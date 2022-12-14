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Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

Beylerbeyi'nde karting işleten geri dönüşüm sanatçısı Ali Kotil, atık ev eşyalarını ve metalleri tarihi ve sanatsal dokusu olan objelere dönüştürüyor

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AA
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    Yıllardır demir ve çeliğin soğuk dünyası içinde çalışan Ali Kotil, atmaya kıyamadığı eşyaları, hurda metal ve ahşapla harmanlayarak bambaşka ürünler ortaya çıkarıyor. Ali Kotil, geri dönüşüme dair yaratıcı fikirleriyle hurdayı birer sanat eserine çeviriyor.

     
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    AA'nın haberine göre Kotil'in, Morgan otomobille başlayan metalden sanata dönüşüm tutkusu 100'den fazla objenin yer aldığı büyük bir koleksiyonu oluşturmasıyla devam ediyor.

     
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    Yaptığı objeleri 'çocuklarım' diyerek karting işletmesindeki atölyesinde sergileyen Rizeli Ali Kotil'in koleksiyonunda klasik otomobiller, Holywood'dan esinlenerek yaptığı Rambo, Viking karakterleri ve gemisi ile baykuşun yanı sıra, kullanılmayan bir dikiş makinesini dönüştürdüğü traktör ve daha onlarca eser yer alıyor.

     
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    "OBJELERİN HEPSİNE BİR KARAKTER VERMEYİ SEVİYORUM"

    Kotil, demirleri ve kullanılmayan eşyaları çöpe gitmeden birer sanat eserine dönüştürme çalışmalarını anlattı.

     
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    Uzun yıllardır metallerle iç içe yaşadığını söyleyen Kotil, "Kullanmadığım eşyaları ve özellikle Go-Kart otomobilleri ve tamir malzemelerinden çıkan parçaları birkaç yıldır geri kazandırmak için çalışıyorum. 
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    Demirden ve kullanılmayan eşyalardan yaptığım objelerin hepsine bir karakter vermeyi seviyorum. Karakter verince objeler de seviliyor. Soğuk objelerden ziyade esprili sıcak objeler yapmaya tercih ediyorum. Bu da hoşuma gidiyor. Bağımlılık yaptı açıkçası" diye konuştu.

     
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    Klasik tutkusu ve sanat sevgisinin kendisini bu noktaya getirdiğini dile getiren Kotil, yaptığı çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

     
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    "Klasik tutkum var senelerdir. Bu çalışmaya önce Morgan bir yarış arabası yaparak başladım. Yapabileceğimi tahmin etmiyordum ama tahminlerimin ötesinde güzel oldu. Bu beni daha da motive etti. 
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    Derken ikinci, üçüncü objeyi yaptım. Elimdeki objelerden daha neler yapabilirim diye düşünüyorum. Arazi araçları, baykuş ve hayvan figürleri, Altay tankı, nöbette unutulan Viking askeri, Rambo gibi birçok farklı alandan tasarımlar yaptım. "

     
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    "ESERLERİMİ ASLA SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

     

    Kotil, eserlerine çocukları gibi baktığını ve çok teklif geldiğini belirterek, "İnsanlar çok beğeniyor ve fiyatını, satılık olup olmadığını soruyorlar. Onları asla satmayı düşünmüyorum. Teklif dahi etmeyin. 
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

    İki çocuğum var, bunlar 3. çocuklarım gibi. Her biri benim için çok kıymetli. Üzerinde uzun süre çalıştığım ve her biri tek olduğu için satmayı düşünmüyorum. Onlar için özel bir oda bile yaptım, orada koruyorum. O kadar kıymetli" şeklinde konuştu.
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...
  • Atık metal ve ahşabı bakın nelere çevirdi...

 

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