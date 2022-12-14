İki çocuğum var, bunlar 3. çocuklarım gibi. Her biri benim için çok kıymetli. Üzerinde uzun süre çalıştığım ve her biri tek olduğu için satmayı düşünmüyorum. Onlar için özel bir oda bile yaptım, orada koruyorum. O kadar kıymetli" şeklinde konuştu.