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Haberler Gündem 3. Sayfa Atık su borusunu temizlerken çatıdan düşerek öldü
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Atık su borusunu temizlerken çatıdan düştü, kurtarılamadı

Gaziantep'te, 5 katlı binanın çatısında atık su borusu temizliği yaparken düşen işçi Murat Türkoğlu, hayatını kaybetti

Atık su borusunu temizlerken çatıdan düşerek öldü
DHA

Gaziantep'te, çatıdan düşen işçi Murat Türkoğlu (37) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Türkoğlu, 5 katlı binanın çatısında, atık su borusu temizliği yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yaralanan işçiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri, Türkoğlu'nu, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Türkoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Murat Türkoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi.

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