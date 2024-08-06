Atık yangını saatlerce sürdü!

Mersin'de atık maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekipler sabah saatlerine kadar yangına müdahale etti. Alevler günün ilk ışıklarında kontrol altına alındı.

İHA'nın haberine göre yangın, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan atık maddelerin bulunduğu alanda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz neden çıktığı belli olmayan yangının fark edilmesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.