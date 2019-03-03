Tamer Tuna yönetiminde ilk lig maçına çıkan Göztepe, zorlu Konyaspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Kocaman yönetimindeki Konyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıkarken ev sahibinde Skubic, 90+4'üncü dakikada penaltı vuruşunda Beto'yu aşamadı.

Maçtaki ilk tehlike 13. dakikada geldi: Filipovic akıl dolu bir uzun pasla Jahovic'i savunma arkasına kaçırdı. Jahovic, ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Beto gole izin vermedi.

Konyaspor 18. dakikada 1-0 öne geçti: Sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Beto'dan önce davranarak topa ayak koyan Filipovic, Konyaspor'u öne geçirdi.

GÖZTEPE DİREĞE TAKILDI

İlk golden sadece iki dakika sonra sağ kanattan Yasin'in kullandığı serbest vuruş sonrasında kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Deniz Kadah'ın müsait durumda yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Konyaspor devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

GÖZTEPE BERABERLİĞİ YAKALADI

54. dakikada Andre Castro'nun şık pasıyla bir anda savunmanın arkasına sarkan Yasin Öztekin, ceza sahası içine sokularak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

YİNE DİREK!

55. dakikada Berkan'ın pasında sol kanattan son çizgiye inen Deniz Kadah, kalesini terk eden Serkan'dan topu kurtarıp çok dar açıda da olsa şansını denedi ancak şık vuruşunda top direkten geri geldi...

67. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı: Skubic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Milosevic'in şutunda kaleci Beto köşeye giden topa harika uzanarak gole izin vermedi.

ÖNCE DEVAM DEDİ, VAR İNCELEMESİYLE PENALTI VERDİ

Ani gelişen Konyaspor atağında savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen Jahovic, sağdan ceza sahasına sokuldu, dar açıdan yaptığı vuruşta Beto gole izin vermedi. Hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyonu VAR incelemesine gitti ve pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Pozisyondaki Kadu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Penaltıda topun başına geçen Skubic'in vuruşunda Beto gole izin vermedi.