Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk etti.
Mücadeleye hızlı başlayan Konyaspor'da Jevtovic 11. dakikada skoru 1-0'a getirdi!Skubic'in pasını ceza alanı dışında alan Jevtovic, sert bir şutla kaleyi yokladı. Defansa da çarpan top sağ köşeden ağlarla buluştu.
Ev sahibi ekip 31. dakikada gole yaklaştı: Konyaspor'da Jahovic, ceza alanı önünde topu alıp soldan bindiren Fofana'yı gördü. Fofana son çizgiye inip boş pozisyonda yerden ortaladı. Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısında başka gol olmadı.
Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Konyaspor farkı 2'ye çıkardı: Volkan Fındıklı sağdan ortayı arka direğe yolladı. Topu iyi kontrol eden Skubic de düzgün bir vuruşla golünü atmayı başardı.
Antalyaspor, 69. dakikada gole çok yaklaştı: Sol kanattan gelişen atakta içeride bekleyen Mevlüt gelen ortaya vurdu. Top az farkla üstten auta gitti. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı da kalktı.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Atiker Konyaspor sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan yeşil-beyazlılar puanını 31'e yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı! Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.
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