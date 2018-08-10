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Atiker Konyaspor, Erzurumspor maçına odaklandı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız ligin ilk maçını kazanmamız gerekiyor. Yani lige yüzde 100 üç puan alarak başlamamız gerekiyor. Bunun için de sahada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi

10 Ağustos 2018 Cuma, 14:44:36 | Güncelleme:

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayacık Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, en büyük destekçilerinin taraftar olduğunu vurguladı. 

Çalımbay'ın, "Onlara özellikle ilk maçımızda çok ihtiyacımız var. Onun için taraftarlarımızın desteğiyle çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Geçen sezona baktığımızda Konyaspor çok sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Bizim de bütün amacımız böyle sıkıntıları yaşatmamak ve yukarıya oynamaktır. Tek düşüncemiz bu. Bunu da başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabi gönül isterdi ki transfer olan arkadaşlarımız Bolu kampından itibaren bizimle olsun ama bize geç katıldıkları için takıma uyum sağlamaları da biraz zaman alacak."dedi 

Takıma yeni katılan oyuncuların antrenman eksiğinin bulunduğunu ve bu eksikliğin de önümüzdeki haftalarda giderileceğini dile getiren Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her teknik direktör transfer yaparken elindeki oyunculardan daha iyisini almak ister ama biliyorsunuz bunun maddi bir yönü var. Bu yüzden belli dengeleri de gözetmek durumundayız. Gücümüze göre transferler yapmaya çalıştık. Zaten elimizde Yatabare ve Jahovic gibi önemli santrforlar bulunuyor. Onların ayarında bir forvet aldığınızda çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onun için üç tane forvet olduğunda o zaman sıkıntılar başlar. Şu anda memnunuz. İnşallah sakatlıklar olmaz. Daha önce Yatabare burada bir sakatlık geçirmiş ve uzun süre oynayamamış. Bunun üzerine iki forvet oyuncusu alınmış. Daha sonra Yatabare gelince mecburen bir iki tanesini oturtmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü oynamayan oyuncu her zaman sıkıntı üretebilir. İnşallah sakatsız bir sezon geçirebilirsek hiçbir sıkıntı yaşamayacağız." 

"LİGDE YÜZDE 100 ÜÇ PUAN ALARAK BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR" 

"Ligde ilk maçlar oynanacağı için kimse kimseyi tanımıyor. Takımlar ancak üçüncü ve dördüncü haftadan sonra birbirini tanıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız ligin ilk maçını kazanmamız gerekiyor. Yani lige yüzde 100 üç puan alarak başlamamız gerekiyor. Bunun için de sahada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

Eğer VAR uygulaması biz Kasımpaşa'da iken gelseydi biz ligi en kötü ikinci bitirirdik. Bizim 16 puanımız gitti. Keşke bu uygulama o zaman gelseydi, bizim için avantaj olurdu. VAR sistemi herkese faydalı olacak. Herkes gönül rahatlığıyla evine gidebilecek. Biraz geç geldi bu sistem ama inşallah çok faydalı olacaktır."

 

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